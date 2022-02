Rock ’n’ Roll gegen Pandemiefrust

Aufgewärmt ist nix besser, außer Gulasch. Diese Weisheit hielt Eels-Mastermind Mark Oliver Everett nicht davon ab, sich für sein neues Album "Extreme Witchcraft" wieder mit Produzent und Gitarrist John Parish auf ein kreatives Pack’l zu hauen. Vor mehr als 20 Jahren arbeitete das Gespann bereits beim Eels-Album "Souljacker" eng zusammen – und lieferte ein Meisterwerk ab. An die Qualität von damals kann die neue Platte zwar nicht anschließen – Gulasch, eh schon wissen! –, Spaß macht diese aber trotzdem.

Die gedämpfte Melancholie des Vorgängers "Earth to Dora" ist auf "Witchcraft" einem kantigeren Sound gewichen. Rock ’n’ Roll gegen den allenthalben grassierenden Pandemiefrust lautet das Motto kraftstrotzender, gelegentlich etwas zielloser Songs wie "Amateur Hour", "What It Isn’t", "Good Night on Earth" oder des adäquat betitelten "Steam Engine".

Bezeichnend, dass ausgerechnet die beiden besten Stücke der Platte weniger auf Muskeln als aufs Herz setzen. "Strawberries & Popcorn" überzeugt als fantastischer Trennungssong, der mit Gefühl die Freuden des Alleinlebens herausstreicht, während das karg instrumentierte, folkige "Learning While I Lose" eine jener zärtlich-traurigen Lebensbilanzen ist, die Herr Everett wie kein Zweiter beherrscht. (ll)

CD-Kritik: Eels "Extreme Witchcraft" (Pias)

