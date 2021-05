"Ich hab’ fünf Jahre nicht gesungen/Eine halbe Dekade", verkündet Thees Uhlmann in einem Song seines aktuellen Albums "Junkies und Scientologen". So eine lange Pause ist natürlich unverzeihlich und muss wieder gutgemacht werden. Daher gastiert der "Bruce Springsteen aus Deutschland" diesen Sommer gleich zweimal in Linz – präsentiert von den OÖNachrichten. Am 29.