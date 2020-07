Robert Pfaller auf der Shortlist des Tractatus-Preises

Der 1962 in Wien geborene Pfaller wurde von der Jury für sein Buch "Die blitzenden Waffen. Über die Macht der Form" (S. Fischer Verlag) auf die gestern veröffentlichte Shortlist gereiht.

Robert Pfaller ist seit 2019 Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz. Zuvor bekleidete er Professuren und Gastprofessuren unter anderem in Amsterdam, Berlin, Chicago, Straßburg, Toulouse, Wien und Zürich. Der Preis wird am 25. September in Lech verliehen.