Robert Hiesmayr will ORF-Landesdirektor werden

Ich bewerbe mich um die Position der Generaldirektorin des ORF." Es war ein einfacher Satz, den Lisa Totzauer, Channelmanagerin von ORF 1, in einem selbst produzierten Filmchen am Dienstag via Nachrichtendienst Twitter viral werden ließ. Beim ORF hat er eine Lawine losgetreten, die bis nach Oberösterreich reicht.