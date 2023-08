Robert De Niro: Der Hollywood-Star als Jubilar

Jahrzehnte bevor es in Mode kam, die Entstehung von "toxischer Männlichkeit" zu hinterfragen, begann Robert De Niro ihr ein furioses Gesicht zu geben. Heute feiert der Hollywood-Star seinen 80er. Seinen Platz in der Filmgeschichte hatte sich der New Yorker schon im ersten Jahrzehnt seiner Karriere gesichert – in der Rolle von jungen Männern, die Gewalt als Lebensstil wählten, weil ihnen die Umstände nichts anderes gelehrt hatten. Als Johnny Boy, der seine Mafia-Schulden nicht bezahlen