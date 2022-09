Robbie Williams spielt 2023 in der Wiener Stadthalle

Der britische Popstar Robbie Williams kommt nächstes Jahr wieder für ein Konzert nach Österreich. Am 17. März 2023 wird der Sänger in der Wiener Stadthalle zu erleben sein, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Tickets sind ab Freitag (30. September) erhältlich. Williams hat kürzlich das Album "XXV" veröffentlicht, für das er alte Stücke mit Orchester neu eingespielt hat.