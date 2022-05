Riesiges Griss um "Corsage"

Er verfalle bereits "in eine Depression", weil er so etwas "wohl nie wieder erleben" werde. Ein Film, der auf einer Marke wie Sisi aufbaue, ziehe die Blicke auf sich. "Die Chance, zu scheitern, ist da sehr groß. Da muss man liefern." An "Corsage" wurde das Gesamtpaket oft gelobt: ein modernes Frauenbild visuell beeindruckend erzählt, mit sehr gutem Casting. In einem solchen Film würden auch sehr viele Gelder stecken, die zurückzuzahlen sind. Das Budget der Ko-Produktion (AUT, LUX, FRA, DEU) belief sich auf mehr als sieben Millionen Euro. Der österreichische Anteil (internationale Gelder aliquot einberechnet): 4,5 Mio. Euro. Wichtiger als schneller finanzieller Erfolg ("wird sich in Grenzen halten") sei es, Kontinuität zu schaffen, damit weiter große Summen für Filme bereitgestellt werden.