Rick Okon über "Das Boot"-Dreh: "Da war es schon kuschelig"

Zum vermutlich letzten Mal werden ab Samstag, 20.15 Uhr, auf Sky die U-Boote in der Serie "Das Boot" zu Wasser gelassen. Da der Sender bekannt gab, keine fiktionalen Serien mehr zu drehen, dürfte damit das Aus der Serie besiegelt sein. U-Boot-Kommandant Klaus Hoffmann (Rick Okon) wandelt sich in Staffel vier vom Kämpfer zum Verschwörer, der Hitler stürzen will. Herr Okon, Sie kehren in der vierten Staffel wieder in die klaustrophobische Enge des U-Bootes zurück. Wie ging es Ihnen dabei?