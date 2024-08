Richard Gere: Der "American Gigolo" wird 75

Als schwerreicher Spekulant Edward Lewis, der sich in das attraktive Callgirl Vivian (Julia Roberts) verliebt, wurde er mit "Pretty Women" 1990 zum Superstar – am Samstag feiert der Gentleman mit dem verführerischen Lächeln den 75er. Doch auch im hohen Alter ist es keineswegs ruhig um den Hollywoodstar: So stellte er heuer im Mai bei den Filmfestspielen Cannes seinen neuen Film "Oh, Canada" vor, im Juli wurde bekannt, dass er in der Thriller-Serie "The Agency" für Paramount+ mitspielen