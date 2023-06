Restitution: Wie Österreich künftig mit kolonialen Objekten umgehen will

In internationales Expertengremium unter Vorsitz von Jonathan Fine (Direktor Weltmuseum Wien) hat gestern nach einem Jahr Arbeit 20 Empfehlungen für den Umgang mit Kunstobjekten aus kolonialem Kontext, die sich in österreichischen Bundesmuseen finden, vorgelegt. Auf dieser Basis soll nun bis zum ersten Quartal 2024 ein Gesetzesentwurf erarbeitet werden. Österreich mache damit einen "wichtigen Schritt, um sich der eigenen Vergangenheit bewusst zu werden und auch Verantwortung für Leid und Unrecht zu übernehmen", so Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne).

Anfang 2022 hat das international besetzte Gremium, dem Weltmuseum-Direktor Jonathan Fine vorsitzt, seine Arbeit im Auftrag des Kulturministeriums aufgenommen. "Europäische Herrscher haben weite Teile der Welt während der Kolonialzeit als Selbstbedienungsladen betrachtet. Das als Unrecht zu bezeichnen und konkrete Taten der ernsthaften Auseinandersetzung folgen zu lassen, ist unsere Verantwortung", sagte Mayer.

Österreich sei zwar im engeren Sinne keine Kolonialmacht gewesen, habe vom System aber profitiert und sei in koloniales Handeln involviert gewesen.

Die nun ausgearbeiteten Empfehlungen fokussieren auf verschiedene Aspekte. Eine Rückgabe soll ermöglicht werden, wenn ein Herkunftsstaat darum ansucht und das betreffende Objekt in einem kolonialen Kontext gegen den Willen des früheren Eigentümers entwendet wurde. Eine zentrale Rolle soll Fine zufolge die Provenienzforschung spielen, um diesen Fragen nachzugehen. Diese sollte in Zusammenarbeit zwischen Museumsmitarbeitern und Experten des jeweiligen Herkunftslandes erfolgen, wobei in einem weiteren Schritt ein unabhängiger Beirat die Ergebnisse bewerten und eine Empfehlung an das Ministerium abgeben soll.

Eine Rückgabe müsse auf bilateraler Ebene von Staat zu Staat erfolgen. "Kulturgüter werden auf unterschiedliche Weise besessen und genutzt. Es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer die richtigen Personen sind, an die die Rückgabe erfolgt", hielt Fine fest. "Das Staat-zu-Staat-Prinzip bedeutet, dass wir nicht hinter dem Rücken der Regierung anderer Länder agieren."

Budget wird verdoppelt

Staatssekretärin Andrea Mayer will das Budget für postkoloniale Provenienzforschung auf 320.000 Euro jährlich verdoppeln. Wie viele Objekte in den Sammlungen der Bundesmuseen aus kolonialem Kontext stammen, ist offen. Fine geht davon aus, dass "viele Objekte" in seinem Haus dieses Kriterium erfüllen würden. Insgesamt verfügt das Weltmuseum über rund 200.000 Objekte. Darunter findet sich auch der Penacho, ein Federkopfschmuck aus Mexiko, um den es seit Jahren ein Ringen gibt.

