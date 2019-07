Restaurierung von Rembrandts Meisterwerk als Liveshow im Netz

Das Amsterdamer Reichsmuseum beginnt heute die "Operation Nachtwache". Experten werden das Gemälde mit neuesten Techniken untersuchen, fotografieren und dann restaurieren – vor den Augen des Publikums. "Es ist das vielseitigste und umfassendste Untersuchungs- und Restaurierungsprojekt des Gemäldes", sagte Museumsdirektor Taco Dibbits.

Jährlich besuchen mehr als zwei Millionen Menschen das Reichsmuseum mit der weltweit größten Rembrandt-Sammlung. "Die Nachtwache" (1642) gilt als Spitzenwerk von Rembrandt van Rijn (1606–1669). Das Schützengemälde zeigt die Amsterdamer Bürgerwehr. Deren Kapitän Frans Banning Cocq gibt seinem Leutnant den Befehl zum Abmarsch.

Das rund 17 Quadratmeter große Bild wird aus dem Rahmen genommen und auf eine speziell angefertigte Staffelei gestellt. Drumherum wurde ein gläserner Raum gebaut, in dem die Experten arbeiten werden.

Zunächst werden tausende Fotos mit einer extrem hohen Auflösung gemacht. Am Ende dieser Phase werden, so das Museum, "mehrere Terabytes" an Informationen zur Verfügung stehen. Auf der Grundlage der Analyse dieser Daten wird das Bild restauriert.

"Das Bild ist in einem stabilen Zustand", betonte Direktor Dibbits. Aber an einigen Stellen seien Farben verwischt, es gebe andere deutliche Spuren des Alters. So sei der kleine Hund am rechten unteren Bildrand von einer weißlichen Schicht bedeckt.

Die Arbeiten werden auch live im Internet zu verfolgen sein. Zuletzt war "Die Nachtwache" 1976 restauriert worden, nachdem ein psychisch kranker Mann sie mit Messerstichen beschädigt hatte.

Wie lange die Aktion dauern wird, ist offen. Die Kosten betragen rund drei Millionen Euro. Das Reichsmuseum und Rembrandt-Forscher hoffen, dass "Operation Nachtwache" mehr Aufschluss über die Entstehung des Gemäldes und über die Farbpigmente, die Rembrandt benutzt hatte, bringt.