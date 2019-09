Reliefs vom Goldenen Dachl in New York

Dort werden die Sandstein-Arbeiten ab 3. Oktober in der Haupthalle des Museums in der Ausstellung "The Last Knight" anlässlich des 500. Todestages von Kaiser Maximilian I. zu sehen sein. Damit die Besucher des Museums Goldenes Dachl nicht ohne die Szenen aus dem Leben von Kaiser Maximilian auskommen müssen, wurden zwei der Originalreliefs durch Kopien und vier Moriskentänzerreliefs durch 3D-Drucke ersetzt.

Die um 1500 von Nikolaus Thüring dem Älteren gefertigten Reliefs sind nicht das erste Mal unterwegs. Sie wurden 1949 aufgrund starker Verwitterung von der Fassade abgenommen und als Dauerleihgabe an das Tiroler Landesmuseum übergeben. 1952 wurden Kopien angebracht. 2018 wurden die Reliefs zur Restaurierung nach Wien geschickt. Im Februar kehrten sie im Zuge der Neugestaltung der Ausstellung im Museum Goldenes Dachl anlässlich des Maximilianjahrs nach Innsbruck zurück.