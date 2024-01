Rekord: Netflix gewann 13,1 Millionen neue Kunden

Neue Abo-Modelle und erfolgreiche Serien bringen Netflix wieder auf die Erfolgsspur. Im abgelaufenen Quartal gewann das Streamingportal 13,1 Millionen Neukunden – so viele wie noch nie. Damit hat Netflix derzeit 260 Millionen Abonnenten weltweit.

Der Erfolg dürfte auf zwei Säulen beruhen. Zum einen konnte Netflix nach dem Ende des Autoren- und Schauspielerstreiks in Hollywood wieder viele neue Serien und Filme veröffentlichen. So hatte die letzte Staffel von "Sex Education" 45,7 Millionen Aufrufe, der Animationsfilm "Leo" mit der Stimme von Adam Sandler verzeichnete gar 108,1 Millionen Views. Insgesamt hat Netflix aber seine Veröffentlichungen laut dem Analyse-Unternehmen Ampere um 36 Prozent gedrosselt, weil vor allem der Markt an Serien übersättigt ist.

Ebenfalls zum Erfolg trugen neue Abo-Modelle bei. So dürfen seit dem Sommer Accounts nicht mehr über einen Haushalt hinaus geteilt werden, der Profilinhaber kann aber um 4,99 Euro pro Monat Zusatzmitglieder hinzufügen. Außerdem gibt es nun Abos, bei denen Werbung gezeigt wird. Ihre Zahl stieg im vierten Quartal 2023 – so wie im Quartal zuvor – um 70 Prozent. "40 Prozent unserer Neukunden wählen das werbebasierte Abonnement", heißt es von Netflix.

Dennoch ließ sich die hohe Zahl an Neukunden nur bedingt monetär umsetzen. Der Umsatz stieg zwar auf 8,8 Milliarden Dollar, der Überschuss blieb aber mit 2,11 Dollar je Aktie hinter den erwarteten 2,22 Dollar zurück. Netflix macht dafür negative Wechselkurseffekte verantwortlich. Der Konzern bewertet aber dennoch die Wachstumschancen als gut: Der Markt im Bereich von Pay-TV, Film und Spiele biete Umsatzchancen von 600 Milliarden Dollar: "Netflix macht derzeit nur etwa fünf Prozent dieses Marktes aus."

Beliebt auf Netflix:

Leave the World Behind: 134,2 Millionen Aufrufe

Leo (Animationsfilm): 108,1 Millionen Aufrufe

Rebel Moon: A Child of Fire: 74,6 Millionen Aufrufe

Lupin (3. Staffel): 50 Millionen Aufrufe

Sex Education (4. Staffel): 45,7 Millionen Aufrufe

Chicken Run: Dawn of the Nugget: 43,8 Millionen Aufrufe

The Crown (6. Staffel): 30 Millionen Aufrufe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn