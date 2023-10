Reinhold Messner (79): "Es geht um eine Haltung, nicht um Rekorde!"

Reinhold Messner kennt die Welt von oben. Auf dem Weg auf die 14 höchsten Berge der Welt hat er es sich nie leicht gemacht. Kein künstlicher Sauerstoff, keine Fixseile, keine Haken. Auf 2275 Metern, am Gipfel des Kronplatzes in Südtirol gelegen, hat der 79-Jährige das "MMM Corones" eingerichtet – ein Museum, das die Geschichte des Alpinismus erzählt. Die Exponate darin nennt er Reliquien, 33 davon beschreibt er in seinem neuen Buch "Pickel, Seil & Mauerhaken", das am Montag erscheint.