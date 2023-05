Reinhardt-Seminar: Wirbel um Maria Happel

Studierende des Max-Reinhardt-Seminars fordern in einem Schreiben den Rücktritt von Institutsleiterin Maria Happel und ihrer Stellvertreterin Annett Matzke. Laut einem "Standard"-Bericht prangern sie ein System von "Machtmissbrauch, Nepotismus und Ignoranz" an und fürchten um die Qualität der Ausbildung. Mehr als zwei Drittel der Studierenden sollen unterschrieben haben. Darin bitten sie Ulrike Sych, Rektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, zu der das Reinhardt-Seminar gehört, um Hilfe.

Seitdem vor einem Jahr Fälle von Belästigung und Machtmissbrauch publik wurden, habe sich die Institutsleitung laut den Studierenden nicht um Aufklärung bemüht. Gleichzeitig werden weitere Vorwürfe erhoben. So soll etwa Rollenunterricht weiter in ungeschützten Räumen außerhalb der Institution stattfinden. Matzke habe Studierende in Einzelgesprächen zum Weinen gebracht, und Happel, die auch die Festspiele Reichenau leitet und Burgtheater-Ensemblemitglied ist, soll eine hochschwangere Mitarbeiterin vor anderen angeschrien haben. Das Rektorat gab keine Stellungnahme ab.

