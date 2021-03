Reichelt: "Kein Machtmissbrauch"

Seit dem Bekanntwerden eines Compliance-Verfahrens gegen den mittlerweile vom Dienst freigestellten "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt zeigte dieser sich nach außen hin wortkarg. In der aktuellen Ausgabe der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" meldet sich der 40-Jährige, dem Machtmissbrauch und die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber Mitarbeiterinnen vorgeworfen wird, jetzt selbst zu Wort.

In dem ausführlichen Artikel erzählt Reichelt, dass er sich erstmals in seinem Leben einen Anwalt genommen habe und eine eidesstattliche Versicherung ausarbeite, in der er erkläre, seine Macht niemals gegenüber Mitarbeiterinnen missbraucht zu haben. Außerdem berichtet der umstrittene Zeitungsmacher vom Anruf seiner Schwester, die ihn nach der Veröffentlichung der Berichte über ihn gefragt habe, was los sei. "Er stützt den Kopf in die Hände", schreibt "Die Zeit". Und weiter: "Reichelt weiß, dass er als Bild-Chef vielen Menschen wehgetan hat, auch intern. Er sagt, halb tastend, halb linkisch: ,Das ist jetzt richtig spannend, oder?‘" Die im Raum stehenden Vorwürfe von strukturellem Machtmissbrauch ließen sich laut "Zeit" derzeit "weder be- noch widerlegen". Einige der Frauen hätten laut Artikel zwar belastende Indizien vorgelegt, beharrten aber auf ihrer Anonymität.

Die Führung der Redaktion hat im Moment Alexandra Würzbach, Chefredakteurin "Bild am Sonntag" und Mitglied der Chefredaktion der "Bild"-Gruppe, inne.