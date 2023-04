Regula Mühlemann: „Manchmal hätte ich sogar noch lauter sein sollen“

2020 wurde Regula Mühlemann in der „Entführung aus dem Serrail“ in der Wiener Staatsoper als Blonde bejubelt, in der Mailänder Scala glänzte sie in „Ariadne auf Naxos“ unter Franz Welser-Möst, bei den Salzburger Festspielen triumphierte sie als Pamina in der „Zauberflöte“. Mit ihrem Konzertprogramm füllt die seit Jahren zur singenden Weltspitze zählende Schweizerin sowohl die Hamburger Elbphilharmonie als auch die Carnegie Hall in New York. Am 24.