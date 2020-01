Regisseur Henry Mason: "Ich bin kein Zertrümmerer"

Henry Mason hat gerade richtig viel zu tun. Am Samstag hat das Musical "Guys and Dolls" unter seiner Regie an der Oper Graz Premiere, am 24. Jänner wird das Stück "Orpheus", das Mason nach der griechischen Sage verfasst und inszeniert hat, am Theater des Kindes in Linz uraufgeführt.

Orpheus als Popstar

"Gerade mythologische, fantastische Stoffe üben einen starken Reiz auf mich aus", begründet Mason, warum er sich gerade die jahrtausendealte Sage ausgesucht hat. Darin geht es um den griechischen Dichter und Musiker Orpheus, der nach dem Tod seiner Gattin Eurydike in die Unterwelt reist, um sie zurückzuholen. "Hier werden sehr ursprüngliche Themen behandelt." Daher ist es ihm wichtig, die Geschichte für die Kinder von heute verständlich zu machen: "Wir haben uns überlegt, wer Orpheus heute sein könnte." Zum Beispiel ein Popstar: "Unsere Geschichte ist ein Vexierbild, das ständig zwischen Gegenwart und Mythos kippt." Für Kinder zu arbeiten, ist ihm ein Anliegen: "Lesen und Geschichten waren als Kind für mich wichtig. Es ist wunderbar, diese Freude an Geschichten weitergeben zu können."

Im Vorjahr feierte der Linzer in seiner Heimatstadt mit dem von ihm geschriebenen Musical "Der Hase mit den Bernsteinaugen" einen großen Erfolg: Die Kritik jubelte, die Vorstellungen waren bestens besucht, beim deutschen Musicaltheaterpreis wurde das Stück als bestes deutschsprachiges Musical ausgezeichnet. ",Der Hase mit den Bernsteinaugen‘ ist sicher eines meiner gelungensten Projekte", sagt der 45-Jährige. Anfragen aus mehreren Ländern gebe es bereits, fixe Zusagen für eine Aufführung allerdings noch nicht: "Das Musical ist von der Größe und der Besetzung her sehr anspruchsvoll. Es gibt nicht viele Häuser, die dafür infrage kommen."

Nach den beiden Premieren im Jänner wird es für Mason ruhiger. Im Herbst steht eine große Opernproduktion in Österreich auf dem Programm – wann und wo, darf er noch nicht sagen. Bis dahin will er sich dem Schreiben widmen. "Ich habe mich immer sehr treiben lassen. Ich plane nicht viel, ich will offen sein für das, was kommt." Und wenn nichts kommt? "Ich habe bis jetzt immer viel Glück gehabt. Mir wurde viel angeboten."

Geschichten mit Relevanz

Trotz der der Suche nach neuen Herausforderungen bleibt eines gleich: "Ich will Geschichten erzählen, die Relevanz haben für die Welt, in der wir leben." Daher habe er eine starke Tendenz zu Komödien: "Ich bin kein Zertrümmerer. Komödien geben Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Das finde ich in einer Welt, in der so vieles Angst macht, wichtig."

Das Stück "Orpheus" von Henry Mason für Kinder ab neun Jahren hat am 24. Jänner, 10 Uhr, im Theater des Kindes Premiere. Infos: theater-des-kindes.at

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at