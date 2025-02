Regierungsprogramm: Haus der Geschichte Österreich wird Bundesmuseum

"Die wesentlichen kulturellen Institutionen sollen langfristig abgesichert", mehrjährige Förderungen forciert werden, heißt es darin. Die in Aussicht gestellte "mehrjährige Wertanpassung der Basisabgeltung für Bundesmuseen und Bundestheater" bedeutet allerdings nicht die von den betroffenen Häusern erhoffte automatische Valorisierung.

Bestehende Bauvorhaben abgesichert

"In Umsetzung begriffene kulturelle Infrastrukturprojekte, die eine unmittelbare Beteiligung des Bundes aufweisen" sollen fortgesetzt, "bestehende und begonnene Bauvorhaben" abgesichert werden. Das Belvedere bekommt also seine geplante großzügige unterirdische Eingangslösung, die Barrierefreiheit von Kunst- und Naturhistorischem Museum wird wie vorgesehen durch Umbauten im Eingangsbereich stark verbessert. Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) übersiedelt wie geplant von der Neuen Burg ins Museumsquartier und soll im Zuge dessen ein eigenständiges Bundesmuseum, also aus dem Verband der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) herausgelöst werden. Zur Einrichtung eines Österreichischen Holocaust-Museums wird eine Machbarkeitsstudie versprochen, zudem soll die "aktuelle Nutzung des Heldenplatzes" geprüft werden.

Statt einer Bundesmuseen-Holding kommt die "Weiterentwicklung und Institutionalisierung der Bundesmuseen-Konferenz unter dem Vorsitz des zuständigen Mitglieds der Bundesregierung". Die Verhandlungen für einen gemeinsamen Kollektivvertrag in den Bundesmuseen "sollen rasch wieder aufgenommen und abgeschlossen werden". Angekündigt wird auch die "Evaluierung und Weiterentwicklung des Büros für zeitgenössische Kunst", das 2023 aus der philanthropischen Organisation Phileas entwickelt wurde.

Gedenkfeiern werden koordiniert

Das Denkmalschutzgesetz soll evaluiert, die steuerliche Absetzbarkeit von denkmalpflegerischen Maßnahmen geprüft werden. Gedenkfeiern und Jubiläen der Republik sollen künftig besser koordiniert werden, "Sonderbudgets für Republiksfeiern 2025" werden unter Einbeziehung des Zukunftsfonds bereitgestellt. Kunst und Kultur sollen mehr Platz in der elementarpädagogischen und schulischen Ausbildung bekommen. Dafür sollen Bildungs- und Kulturressort besser zusammenarbeiten, Musikschulen zu "gesamthaften Kunstschulen" ausgebaut werden.

Das Kunst und Kulturleben soll niederschwellig gestaltet, Inklusion und Kulturvermittlung gestärkt, der "Kampf gegen den Gender Pay Gap" ebenso weitergeführt werden wie die eingeschlagene Fair-Pay-Strategie. Dazu soll die arbeits- und sozialrechtliche Absicherung von Künstlerinnen, Künstlern und Kulturarbeitenden verbessert und eine interministerielle Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Subventionen sollen verbindlich "an die Einhaltung von arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen und angemessene Bezahlung gebunden" werden.

Steuer-Pläne

Seit vielen Jahren Dauerbrenner in den Regierungsvorhaben sind vermehrte steuerliche Anreize für stärkere Unterstützung von Kunst und Kultur durch Private und Unternehmen. Konkret werden diesmal etwa die "Novellierung des Umsatzsteuergesetzes für den Kunstbetrieb und Kunstverkäufen (sic!)" und die "Schaffung von Anreizen für Kunstankäufe, etwa durch steuerliche Absetzbarkeit" angeführt. Auch die "Senkung der Mehrwertsteuer auf Kunstwerke, Tickets und Bücher im Lichte der Steuersätze anderer europäischer Länder zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen" wird beabsichtigt.

Filmfördermodelle werden evaluiert

Auch bei der Filmförderung sollen "ergänzend oder alternativ" zu bestehenden Förderinstrumenten, die evaluiert und weiterentwickelt werden sollen, "steuerliche Anreizsysteme" geprüft werden. Internationale Streamingdienste sollen zur Finanzierung des Musik- und Filmstandortes Österreich einen "fairen Beitrag" leisten. Geprüft werden soll auch u.a. eine "Überarbeitung des Urheberrechts unter Berücksichtigung direkter Vergütungsansprüche im Lichte des europäischen AI-Acts" sowie eine "Stärkung der Position der Kunstschaffenden im Urhebervertragsrecht".

Ein Punkt, der im Kulturkapitel eines FPÖ/ÖVP-Regierungsprogramms wohl deutlich mehr Gewicht bekommen hätte, wird im Kapitel "Kunst und Kultur in den Regionen stärken" nur am Rande erwähnt: "Blasmusik, Chöre, Volksmusikensembles, Orchester und vieles mehr" sollen von einer "Anerkennung der kulturellen Leistungen der Vielzahl von Ensembles im amateur- und semiprofessionellen Musikbereich" profitieren. Wie? Das bleibt offen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper