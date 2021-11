Regierungskrise beschert Sendern Quotenzuwächse

Die ORF-Sender legten gegenüber dem Vorjahresmonat in der Gesamtzielgruppe aller Österreicher über zwölf Jahren um 1,4 Prozentpunkte auf 35,1 Prozent Marktanteil zu. ORF 2 steigerte sich laut Teletest-Daten um 1,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent Marktanteil. ORF 1 baute dagegen einen halben Prozentpunkt ab und landete bei 8,4 Prozent. Der ORF führt das Plus etwa auf die zahlreichen Sendungen zur Regierungskrise zurück. So sahen die ZIB am 9. Oktober nicht weniger als 1,98 Mio. Zusehende – dies lieferte einen Marktanteil von 68 Prozent.

Servus TV behauptete sich erneut als stärkster Privatsender in der Gesamtzielgruppe. So legte der Salzburger Sender um 0,4 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent Marktanteil zu. Das Plus führt Servus TV in einer Aussendung primär auf 71 Live-Sportstunden im Fernsehen zurück.

Die Pro7Sat1Puls4-Sendergruppe kam mit ihren vier Österreichsendern (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) auf 8,1 Prozent Marktanteil und blieb damit stabil gegenüber dem Oktober des Vorjahres. Puls 4 blieb weitgehend stabil (3,1 Prozent Marktanteil, minus 0,1 Prozentpunkte). ATV verlor (3,1 Prozent Marktanteil, minus 0,2 Prozentpunkte). Der Nachrichtensender der Pro7Sat1Puls4-Gruppe, Puls24, verzeichnete einen Zuwachs und steigerte sich auf insgesamt 0,7 Prozent Marktanteil (plus 0,1 Prozentpunkte).

Der Nachrichtensender der Mediengruppe Österreich Oe24.tv legte im Oktober deutlich auf 1,4 Prozent Marktanteil (plus 0,5 Prozentpunkte) zu.