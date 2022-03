RedSapata lädt im Sonnensteinloft zum gemeinsamen Tanz der Disziplinen

Quer über den Innenhof in der Reindlstraße 16-18 in Linz-Urfahr und hinauf in den vierten Stock: Hier empfängt den Besucher das "Sonnensteinloft", ein in den ehemaligen Räumen der Linzer Kunstuni komplett neu gestalteter Entwicklungs- und Entfaltungsraum des Vereins RedSapata, der seine Zelte in der ehemaligen Linzer Tabakfabrik abbrechen musste.

"Es war sonnenklar, das wir hier sein wollen", sagt Ilona Roth, die mit Ulrike Hager die Geschäftsführung innehat: In einladender Atmosphäre finden sich drei Probestudios zwischen 50 und 180 Quadratmetern, deren größtes ebenso als Bühne fungiert und mit seiner technischen Ausstattung das Herzstück des Sonnsteinloft bildet: den "Hybrid Space". Drei Kameras, Soft- und Hardware ermöglichen Live-Übertragungen auf höchstem Niveau. Hier sollen interdisziplinäre Projekte der darstellenden Kunst bis hin zur Medienkunst entstehen, in denen "eigenständige Disziplinen den gemeinsamen Tanz wagen", sagt Cornelia Lehner. Die Linzer Kulturmanagerin kuratiert den Hybrid Space, der vom Bund mit dem "Call 2021" für digitale Vorhaben gefördert wird: Bis Ende Februar wurden 60 Projektvorschläge aus mehr als 20 Nationen eingereicht. "Bis Ende März werden wir drei bis vier Projekte auswählen, an die im Juli und August Residencies vergeben werden", sagt Lehner.

Der „Hybrid Space“ bietet viele technische Möglichkeiten. Bild: Mick Morley

In den Projekten werde es um die interaktive Verbindung zwischen einem realem und einem Online-Publikum gehen, um Chancen und Grenzen des Digitalen. Womit eine weitere Säule des Sonnensteinloft erwähnt sei: Residencies, in denen Kunstschaffende über zwei bis vier Wochen Proberäume und Ausstattung nutzen können. "Im Vorjahr konnten wir 12 Residencies ermöglichen, derzeit arbeiten neun Künstler hier", sagt Ulrike Hager: "Hier finden viele Begegnungen statt, um einander unter die Arme zu greifen." (Ehemalige) Mitglieder des Landestheater-Ensembles und Absolventen der Linzer Bruckneruni gehen im Sonnensteinloft ein und aus. "Wir sind eine Schnittstelle zwischen der Uni und dem Einstieg in den Beruf." Auch Hobbytänzer sind herzlich willkommen. Auf sie warten unzählige Workshops und Kurse mit den Profis. (kasch)