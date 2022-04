Red Hot Chili Peppers: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes

Der verlorene Sohn ist wieder da. Nach 15 Jahren kehrt der begnadete Saitenzupfer John Frusciante in den Schoß seiner Stammband Red Hot Chili Peppers zurück, sein Ersatz Josh Klinghoffer wurde unzeremoniell vor die Tür gesetzt. Ist zwar nicht die feine englische Art, angesichts der Verdienste Frusciantes, der in der Vergangenheit Chili-Peppers-Meisterwerke wie "Blood Sugar Sex Magik" und "Californication" mit seinem variantenreichen, innovativen Gitarrenspiel essenziell prägte, aber nachvollziehbar. Dementsprechend groß waren die Erwartungen an "Unlimited Love", das neue Album der nun wieder in ihrer Stammformation agierenden Funkrock-Combo aus Los Angeles. Allerdings: Erfüllen kann die von Rick Rubin produzierte Platte dies leider nur mit Abstrichen.

Denn auch wenn Sänger Anthony Kiedis nicht müde wird zu betonen, wie experimentell und überraschend die musikalischen Einflüsse der LP doch seien, hören tut man dies nicht. "Unlimited Love" ist schlicht und einfach eine klassische RHCP-Platte geworden, mit einigen grandiosen Songs und viel Füllmaterial in knapp 73 Minuten.

Mehr Versprechen als Erfüllung

Wie fantastisch das Quartett klingen kann, wenn alle Einzelteile ineinandergreifen, zeigt das unfassbar funkige, an Prince’ Hochzeiten erinnernde "She’s A Lover", das zu den besten Songs gehört, die die Chilischoten je aufgenommen haben. Auch "Aquatic Mouth Dance", "Poster Child", "The Great Apes" und "Veronica" funkeln hell, nicht zuletzt dank Frusciantes virtuosen Saitenzaubereien. Dazwischen finden sich aber zu viele Stücke, die eher nach lockerer Jam-Session denn fertig ausgearbeitetem Material klingen. So bleibt "Unlimited Love" am Ende doch mehr Versprechen als wahre Erfüllung.

Bild: Warner

CD-Kritik: Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" (Warner Music)

