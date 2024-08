Reaktionen zur Causa Kerschbaum: "Luger weiß wohl, was zu tun ist"

ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart zeigte sich in einer ersten Reaktion enttäuscht, "Luger hat offen zugegeben, Rechtsbruch begangen zu haben". Monatelang habe er "die Linzer belogen", das Vertrauen sei "massiv erschüttert".

Für Hajart gehe es nun auch um eine Prüfung der strafrechtlichen Relevanz. Was politische Konsequenten angehe, habe der Bürgermeister in seiner Erklärung schon selber gesagt, was er sich erwarte. Somit wisse er wohl, was zu tun sei. Von Letzterem geht auch FPÖ-Stadtrat Michael Raml aus. Denn: "Die bekannt gewordenen Chats verletzen alle Regeln und jeden politischen Anstand", meinte er am Abend.

Klaus Luger hatte sich am Nachmittag – wie berichtet – per Aussendung entschuldigt. "Ich habe einen Fehler gemacht und bedauere das heute sehr", schrieb der Bürgermeister. "Die voraussichtlichen Reaktionen der politischen Mitbewerber muss ich zur Kenntnis nehmen und sind parteipolitisch nachvollziehbar", hieß es weiter.

