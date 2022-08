Ravensburger stoppt zwei Winnetou-Bücher

Zwei Bücher, die zum Kinostart des Kinderfilms "Der junge Häuptling Winnetou" erschienen sind, hat der Ravensburger Verlag nun gestoppt. Das "Erstlesebuch zum Film" für Kinder ab sieben und das "Buch zum Film" für Kinder ab acht werden nicht mehr ausgeliefert. Das teilte der Verlag am Montag mit.

Grund ist die heftige Kritik in den sozialen Medien an den Büchern, deren Inhalte aus dem Drehbuch des Films übernommen worden waren: Die Inhalte beförderten kolonialistische und rassistische Vorstellungen, es handle sich bei ihnen um "kulturelle Aneignung". "Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben", schrieb der Verlag auf Instagram.

Der Film selbst wurde zwar von der Deutschen Film- und Medienbewertung als besonders wertvoll eingestuft, die Jury war aber in ihrer Entscheidung gespalten. Einige Mitglieder stießen sich an Karl Mays Idylle, die etwa den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas ausblende, die Mehrheit hingegen vertrat die Meinung, Mays Darstellungen seien Märchen und könnten als solche erzählt werden.