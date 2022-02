"Raus aus dem Korsett der Landesausstellungen"

Statt der bisherigen Landesausstellungen (Budget zuletzt: 20 Millionen Euro) werden die Mittel des Landes künftig unter zwei Ausstellungsformaten aufgeteilt: "communale" und "EXPO". Was Landeshauptmann Thomas Stelzer zu diesem Schritt bewogen hat, wie er die Effizienz von Landesmusikschulen heben will und wie sich das Land an der Sanierung des Lehártheaters in Bad Ischl beteiligt – unter anderem darüber sprach er mit den OÖN.