Rapperin Yasmo im Interview: „Den Wahnsinn benennen und Haltung zeigen“

Anhand der Schülerzahlen gilt sie als die größte ihrer Art in Österreich: An 40 Standorten der Musikschule Linz (inklusive Sing- und Rhythmusschule) werden derzeit 4000 Schülerinnen und Schüler von 120 Lehrkräften unterrichtet. Eröffnet wurde sie am 18. September 1950, sie hat sich rasch als wichtige kulturelle Institution verdient gemacht. Am 7. März wird ihr 75-jähriges Bestehen mit einem ganztägigen bunten Fest im Linzer Brucknerhaus gefeiert.