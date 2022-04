Selbst die Fürsten der Dunkelheit fadisieren sich gelegentlich. Die pandemische Zwangspause nutzten Rammstein, um einen Haufen neuer Songs zu schreiben und gemütlich in der Provence einzuspielen. Das so entstandene Album "Zeit" handelt von Dunkelheit, von Missbrauch, vom Tod und der Lust, gerne der perversen – also exakt, worum es bei jeder Rammstein-LP bis dato auch ging. Neu ist auf der achten Platte der Mannen um Till Lindemann nichts. Egal.