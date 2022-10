Ralf Schmitz: "Lachen ist immer ehrlich"

Der 47-jährige Comedy-Star, der mit TV-Shows wie "Take Me Out" oder "Paar Love" einem Millionenpublikum bekannt wurde, erzählt im OÖN-Interview unter anderem, warum er schon wieder eine Kuppelshow dreht – "Rate my Date" ist voraussichtlich zu Jahresende auf Sat.1 zu sehen –, sich aber keineswegs als Kuppler sieht.