Rage Against The Machine sagen Europatour ab

Das gab die US-Rockband auf ihrem Twitter-Account bekannt. Aus medizinischen Gründen sei Sänger Zack de la Rocha geraten worden, die Konzerte abzusagen, heißt es in dem Tweet, in dem die Bandmitglieder ihrer "großen Enttäuschung" Ausdruck verliehen. U. a. waren auch Auftritte in Großbritannien, Deutschland und Spanien geplant gewesen.

