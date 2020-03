Die Liste der Leihgeber für eine neue, weltweit beachtete Ausstellung in Rom liest sich wie das Who's Who der internationalen Kunstszene. Die Vatikanischen Museen, die Florentiner Uffizien, der Prado in Madrid, der Pariser Louvre, das MoMA in New York, Königin Elisabeth II. persönlich - sie alle sind an der Schau der Superlative zu Ehren von Raffael Sanzio (1483-1520) beteiligt.