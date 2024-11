Rafael Fingerlos: „Wir alle wollen Menschen mit Musik berühren“

"Zwei Dinge zusammenführen, die eigentlich ohnehin untrennbar miteinander verbunden sein sollten“, möchte Bariton Rafael Fingerlos beim mittlerweile dritten Weihnachtskonzert am Ende der „Hausmusik-Roas“-Reihe: Klassik und Volksmusik. Der aus dem Lungau (Salzburg) stammende und in der Volksmusik verankerte Opernsänger musiziert am 28. 11.