Ostermontag, 1. April 1991, eine halbe Stunde vor Mitternacht: Im Pyjama sitzt Detlev Karsten Rohwedder am Schreibtisch im Obergeschoß seiner Düsseldorfer Villa. Als der Topmanager aufsteht, durchschlagen drei Schüsse aus einem Sturmgewehr die Fensterscheiben des Arbeitszimmers. Einer trifft das Bücherregal. Einer seine Ehefrau Hergard am Arm. Der Chef der Treuhandanstalt, und damit einer der mächtigsten Männer der deutschen Nachwendezeit, wird in den Rücken getroffen.