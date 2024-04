Das gibt es beim Welser Figurentheaterfestival zu sehen

Zum zweiten Mal versuchen Gerti Tröbinger und Maria Dürrhammer ihr Publikum an den neuen Termin im Juni für das Welser Figurentheater-Festival zu gewöhnen. Um wieder Outdoor-Veranstaltungen zu ermöglichen, findet das Festival von 13. bis 20. Juni statt. So gibt es am 15. Juni ab 14.30 Uhr ein Picknick mit Puppen, am Donnerstag und Freitag zeigt Ermelinda Coccia nachmittags ihre Sandkunst in der Fußgängerzone. Inhaltlich legt das Festival einen Schwerpunkt auf Anton Bruckner, dessen Geburtstag sich am 4. September zum 200. Mal jährt. So wird das Festival am 13. Juni (19 Uhr, Stadttheater) mit dem Stück "Der merkwürdige Herr Bruckner" von den "exen" mit dem renommierten Spring String Quartett eröffnet. "Looking for Brunhild" wiederum widmet sich am 20. Juni (19.30 Uhr, Stadttheater) der Nibelungensage. Für Kinder gibt es viel Märchenhaftes, etwa "Der Räuber Hotzenplotz" (Donnerstag, 10 und 14.30 Uhr, Schl8hof).

Fortgesetzt wird heuer die Schiene "Young Animations Festival", in der Nachwuchskünstler, teils noch Studierende, ihre Programme zeigen – heuer nicht am Ende der zehn Festivaltage, sondern mittendrin (Freitag und Samstag). "Diese Schiene tut uns gut. Wir lernen neue Künstler kennen", sagt Organisatorin Gerti Tröbinger. Dafür gab es 60 Bewerbungen.

"Der merkwürdige Herr Bruckner" mit den "Exen" und dem Spring String Quartett Bild: Mec Greenie

Die Welser Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) hat das Programmbudget auf 85.000 Euro aufgestockt. Da der Juni-Termin im Vorjahr nicht optimal angenommen wurde (3500 Besucher, 60 Prozent Auslastung), wird heuer auch eine Social-Media-Kampagne gestartet. Karten gibt es ab 15. April unter Tel. 07242/235-7040 oder figurentheater-wels@ gmx.at – Infos: figurentheater-wels.at (hes)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn