Radiotest: Life Radio steigert Marktanteil

Dies geht aus dem aktuellen, halbjährlich veröffentlichten Radiotest hervor, in dem erhoben wird, wie die Österreicher ab zehn Jahren das Radio nutzen. Demnach schalten rund 180.000 Menschen täglich Life Radio ein. Der Sender konnte seinen Marktanteil in der Kernzielgruppe (14 bis 49 Jahre) auf zwölf Prozent steigern, das macht ein Plus von zwei Prozent.

Radio Oberösterreich (ORF) kommt täglich auf mehr als 361.000 Zuhörende und bildet die Spitze der regionalen Anbieter, auch bei den über 35-Jährigen. In der werberelevanten Zielgruppe (14 bis 49 J.) gab es für die ORF-Sender insgesamt Reichweitenverluste (von 50,9 Prozent auf 47,8 Prozent) die Privatradios legten zu (von 34,1 Prozent auf 38,3 Prozent).