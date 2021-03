Radikale Nationalismen beim Vorbeigehen

"Transformation und Wiederkehr – Radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst" im Linzer Kunstmuseum Lentos. Was für ein ideales Thema in diesen Tagen, in denen es selbsternannten Kämpfern für vermeintliche Freiheit einerlei ist, Seite an Seite mit Extremisten und Identitären gegen Corona-Beschränkungen zu marschieren.