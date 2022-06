Quoten: Servus TV mit Allzeithoch, ORF leicht im Plus

Laut Teletest-Daten stieg der Marktanteil gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozentpunkte auf 31,9 Prozent. ORF 1 stemmte das Plus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der Gesamtzielgruppe (älter als zwölf Jahre) legte der Sender auf 8,2 Prozent zu (plus 1,1 Prozentpunkte). Zurückzuführen ist das etwa auf die Übertragungen des "Eurovision Song Contests". ORF 2 verbuchte dagegen in der Gesamtzielgruppe einen Rückgang von 0,6 Prozentpunkten auf 20,6 Prozent Marktanteil.

Der Salzburger Privatsender Servus TV verbuchte im Mai den besten Monat seit Sendestart. In der Gesamtzielgruppe steigerte sich der Sender von 4,2 Prozent auf 4,7 Prozent Marktanteil und war damit stärkster heimischer Sender unter den Privaten. In der Kernzielgruppe wurde mit 4,2 Prozent (plus 1,0 Prozentpunkte) erstmals die 4-Prozent-Marke übersprungen. Die Rekordquote ist auch auf Live-Motorsport und Fußballübertragungen zurückzuführen. So lag der Marktanteil beim Europa-League-Finale bei 23 Prozent, beim Champions-League-Finale bei 28,4 Prozent.

Puls 24: Starker "Ibiza"- Abend

Die vier Österreich-Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) kamen gemeinsam auf 7,5 Prozent Marktanteil (minus 0,7 Prozentpunkte). Puls 4 verlor in der Kategorie 12+ 0,3 Prozentpunkte und kam damit auf 3 Prozent Marktanteil. ATV verlor in der Gesamtzielgruppe 0,6 Prozentpunkte (2,7 Prozent Marktanteil). Puls 24 konnte gegenüber dem Vorjahresmonat zulegen. Der Nachrichtensender steigerte sich in der Gesamtzielgruppe auf 0,8 Prozent Marktanteil (plus 0,3 Prozentpunkte). Der "Ibiza-Abend" kam bei den 12- bis 49-Jährigen auf 5,5 Prozent Marktanteil.