Quoten: Formel 1 zieht, Fußball der Frauen noch nicht

Auch vor den TV-Geräten war das Rennen ein Quotenerfolg: Insgesamt waren 940.000 Menschen via Fernsehen dabei, der Marktanteil (MA) lag bei 58 Prozent.

Das Rennen wurde sowohl vom ORF als auch bei Servus TV gezeigt. Hier setzte sich wie im Vorjahr der öffentlich-rechtliche Sender klar durch. 757.000 Menschen (Marktanteil 47 Prozent) wählten das von Ernst Hausleitner und Alexander Wurz kommentierte Rennen im ORF (im Vorjahr waren es 677.000 Zuschauer, MA 46 Prozent).

Via Servus TV (Andreas Gröbl/Nico Hülkenberg, Mathias Lauda) sahen 183.000 Menschen das Rennen (Marktanteil 11,4 Prozent). Auch der Salzburger Privatsender freut sich über eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (112.000, 7,6 Prozent). Servus vermeldet weiters 330.500 Views via "Servus TV On".

200.000 TV-Zuseher bei Frankreich gegen Italien Bild: APA/AFP/OLI SCARFF

Fußball: 200.000 zur Primetime

Die Frauenfußball-Europameisterschaft in England kann mit diesen Werten – abgesehen vom Spiel Österreichs gegen England (625.000/MA 25 Prozent) – bei weitem nicht mithalten. Rund 200.000 Seher waren beim Spiel Frankreich gegen Italien via ORF-Fernsehen dabei. Der Marktanteil schaffte es nur auf neun Prozent – ein sehr geringer Wert in Anbetracht der Primetime. Das Vorabendspiel zwischen Belgien und Island sahen rund 180.000 Menschen.