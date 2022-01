Quoten 2021: ORF und Servus TV legten zu

Die ORF-Sendergruppe steigerte 2021 ihren Marktanteil bei den über Zwölfjährigen auf 35,5 Prozent (2020: 33,2). Auf dem Küniglberg freut man sich über den besten Jahreswert seit 2012. Beliebtester Privatsender war 2021 Servus TV mit 3,7 Prozent Marktanteil (2020: 3,4). Die P7S1P4-Gruppe (Puls 4, Puls 24, ATV und ATV 2) musste mit 7,7 Prozent Marktanteil zwar ein Minus von 0,4 Prozentpunkten hinnehmen, konnte aber bei den Jüngeren Rekordwerte erzielen.

Meistgesehen: ZiB 1 vom 18. 1.

Unter den 2000 im Jahr 2021 meistgesehenen TV-Sendungen (Basis: Seher ab zwölf Jahren, Sendungen über fünf Minuten Länge) finden sich 1989 im ORF ausgestrahlte Produktionen. Mit 2,044 Millionen Zuschauern (60 Prozent Marktanteil) war die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr am 18. Jänner die meistgesehene Sendung des Jahres, gefolgt von der Verlängerung des Fußball-EM-Spiels Italien-Österreich am 26. Juni (2,033 Mio. Zuseher, 65 Prozent MA). Bei Servus TV haben sich unter anderem die neu erworbenen Sportrechte in der Formel 1 und der Fußball Champions League positiv ausgewirkt. Der Formel-1-GP der Niederlande erreichte 45,5 Prozent Marktanteil.