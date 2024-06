Martin Stepaniks Quantensprünge des Jazz

Quantensprünge nennt Martin Stepanik sein Projekt, das er am Donnertag im Youz in Bad Ischl mit seiner Band realisierte. Der Keyboarder und Leiter des JIM an der Bruckneruni meint, dass die Entwicklung des Jazz zu bestimmten Zeiten intensive Schübe erfährt. Der Wechsel von den 50ern auf die 60er Jahre ist dafür ein Beispiel. Stepanik hat eine fünfsätzige "Symphonie" konzipiert, die diese Epoche reflektiert und sich auf wesentliche Gestalten aus dieser Ära bezieht.