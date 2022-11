"Pygmalion" und die Suche nach der perfekten Geliebten

Wer verliebt ist, ist es mitunter auch in seine Projektionen. Lange vor Freud erzählte Ovid vom Bildhauer Pygmalion, der seiner perfekten Frauenstatue verfällt. Göttin Venus lässt sie lebendig werden. Beider Urenkelin wird sich später in den eigenen Vater verlieben und mit ihm den schönen Adonis zeugen. Des verzweigten mythologischen Reigens nimmt sich Tänzerin und Choreografin Silke Grabinger mit ihrer Kompanie SILK Fluegge in vier Teilen an: "Pygmalion Nullpunktzwei", lud am Samstag in ihre Kreativstätte Kliscope (Glimpfingerstraße 8, Linz): Elias Choi-Buttinger, Gergely Dudás-Simó, Kirin Espana und Silke Grabinger schlüpfen in viele Figuren, um dem weltabgewandten Künstler, dem schöpferischen Akt, dem Streben nach der/dem perfekten Geliebten, aber auch sexuellen Übergriffen nachzuspüren.

Im golden Rock gleicht Venus einem Derwisch – sich wiederholende Bewegungsmuster, teils wie in Zeitlupe, entfalten zum pochenden Sound (Rojin Sharafi) im Zwielicht (Max Windisch-Spoerk) und Weihrauchduft einen tranceartigen Sog, in dem manches klar ist, manches in Schwebe bleibt. (kasch)