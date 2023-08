Putinkritischer Autor zu acht Jahren Straflager verurteilt

Im vergangenen Jahr hatten ihn die OÖN zum Erscheinen seines Bandes "Geschichten aus der Heimat" in Frankfurt zum Interview getroffen. Nun wurde Schriftsteller Dmitry Glukhovsky in Abwesenheit von einem Gericht in Moskau wegen "Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte" zu acht Jahren Straflager verurteilt.

Glukhovsky wurde 1979 in Moskau geboren. Die drei Bände seiner "Metro"-Science-Fiction-Reihe spielen nach einem Atomkrieg in der Moskauer U-Bahn und wurden zu Bestsellern. Die Trilogie war Grundlage des gleichnamigen Computerspiels. Sein Roman "Outpost – Der Posten" ist im Herbst 2021 auf Deutsch erschienen. Glukhovsky verarbeitet darin Motive der russischen Geschichte und Kultur, um zu zeigen, wie die russische Propaganda manipuliert und eine Scheinwelt entwirft. 2022 war er Mitunterzeichner eines Appells, um sich "an alle Russisch sprechenden Menschen zu wenden, in Russland die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten". Putin bezeichnete er als "heuchlerischen Greis", seitdem war Glukhovsky zur Fahndung ausgeschrieben.

Der blendend Deutsch sprechende Autor lebt seit Längerem in Mitteleuropa, wo genau, soll geheim bleiben. Mit einem Anschlag, wie es sie schon oft auf russische Dissidenten gab, rechne er zwar nicht, aber die Stimmung gegenüber Kritikern könne sich in Russland noch weiter verschärfen. An seiner akuten Lage ändert das Urteil nichts. Er konnte schon vorher weder nach Russland reisen noch in eine Reihe anderer Länder wie China, weil ihn die nach Russland ausliefern würden. Die Möglichkeit für ein Ende der russischen Aggression sieht Glukhovsky nur in einem Regimewechsel und in einer Öffnung in Richtung Westen. Sonst drohe der Zerfall Russlands.

Aktuell erarbeitet ein russisch-ukrainisches Team in London eines seiner Theaterstücke. Am Sonntag hatte Glukhovsky in Erwartung des Urteils auf sozialen Netzwerken gepostet: "Ein Russe ist eher bereit, die täglichen Gefahren in Kauf zu nehmen als die Langeweile."

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller