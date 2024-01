Putin-Freund restauriert Basilika in Rom

Mit einer Größe von 60 mal 180 Metern war die Basilica Ulpia eines der größten Gebäude des alten Rom. Die über drei Eingänge verfügende Basilika ist nur in Resten erhalten. Sie entstand gemeinsam mit den anderen Gebäuden des Trajansforums in der Zeit zwischen 107 und 113 unter Kaiser Trajan.

Gesponsert wurden die Arbeiten vom russischen Tycoon und Putin-Freund Alischer Usmanow, der 1,5 Millionen Euro für die Restaurierung zur Verfügung gestellt hat. Sein Name steht auf einem Schild unter der Trajansäule als Mäzen, der die Restaurierung ermöglicht hat. Dies bringt die Gemeinde Rom in Verlegenheit. Auf eine offizielle Feier am Ende der Restaurierung wurde wegen des umstrittenen Sponsors verzichtet, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Donnerstag.

Usmanow hatte in den vergangenen Jahren 500.000 Euro für die Renovierung des Kapitolinischen Museums in Rom und 200.000 Euro für die Restaurierung des Dioskurenbrunnens auf dem Quirinal-Hügel gespendet. Im Zuge des Ukraine-Krieges wurde eine Villa Usmanows auf Sardinien konfisziert.

