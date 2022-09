Pulled Stelzen Hot Dog mit Dattel-Senf-Dressing

1 Stk. Ziegenstelze , 4 EL Hoisin Soße , 3 Stk. rote Zwiebel, 100 ml Wasser, Öl zum Anbraten , 4 Hot Dog BunsFür die: ca. 300 g Rotkraut, 2 Handvoll Koriander, 1 EL Sesam, 2-3 EL Essig, 2 EL Olivenöl, RöstzwiebelFür die: 150 g Ziegenfrischkäse, 2-3 EL Sauerrahm, 1 EL Dijon Senf, 2-3 Datteln (ohne Kern), Salz, 1 EL ZitronensaftDie Zwiebeln schälen und vierteln. Die Stelze in einem Gartopf von allen Seiten in etwas Öl anbraten, Zwiebelstücke hinzugeben. Die Stelze mit der Hoisin Soße einreiben. Das Wasser in den Topf leeren und zugedeckt für ca. 1-1,5 Stunden bei 150˚C im Ofen garen. Währenddessen die Datteln mit dem Sauerrahm cremig pürieren. Anschließend Senf und Ziegenfrischkäse untermischen und mit Salz und Zitronensaft abschmecken. Die Soße kaltstellen. Das Rotkraut hacheln und mit Sesam, Essig und Öl marinieren und kaltstellen. Die Stelze aus dem Topf nehmen und in eine Auflaufform geben. Anschließend das Fleisch mit zwei Gabeln in feine Stücke reißen. Die Zwiebeln und den Sud im Topf mit einem Stabmixer cremig pürieren und das Fleisch damit marinieren. Die Hot Dogs kurz in den noch warmen Ofen geben und anschließend mit Rotkraut, Soße, Fleisch, Koriander und Röstzwiebeln anrichten.