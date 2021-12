Publikumsliebling Marianne Hamre gestorben

Wie erst jetzt bekannt wurde, verlor Marianne Hamre am 1. Dezember den jahrelangen Kampf gegen den Krebs (Hirntumor), sie starb im Alter von 49 Jahren in Bern in der Schweiz.

Die gebürtige Norwegerin eroberte das Linzer Publikum nach ihrer Ausbildung bei Klaus Maria Brandauer und Susanne Granzer im Sturm. Schauspiel-Chef Gerhard Willert hatte die einnehmend humorvolle Hamre nach Linz geholt. Hier triumphierte sie gleich zum Auftakt als Eve in Kleists "Der zerbrochene Krug", aber auch in der Folge in Lessings "Emilia Galotti", in Bernhards "Theatermacher", in Molnars "Liliom", in Ibsens "Nora" und in Shakespeares "Sommernachtstraum". Nach Linz folgten Engagements bei den Salzburger Festspielen, im Schauspielhaus Zürich und im Stadttheater Bern. In den vergangenen Jahren hatte sie sich krankheitsbedingt von der Bühne zurückgezogen.

Hamre 2001 im Linzer Landestheater. Bild: OON

Marianne Hamre hinterlässt eine Tochter.