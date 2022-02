Prophetin, die im eigenen Land leider zu wenig zählt

Die Situation des L’Orfeo Barockorchesters als Prophet, der im eigenen Land wenig Beachtung findet, hat sich bedauerlicherweise kaum geändert und so war der Auftritt im Rahmen der Brucknerhaus-Sonntagsmatinee eines der viel zu seltenen "Gastspiele" in der Heimat. Bejubelt in ganz Europa, hymnisch gelobt für die zum 25-Jahr-Jubiläum erschienene Gesamteinspielung der Symphonien Schuberts, hat dieses Ensemble noch immer keinen wirklich ähnlichen Status zuhause.

Das mag aber auch an den "beauftragten" Programmen liegen. Natürlich ist Michi Gaigg eine Pionierin in Sachen "Mannheimer Schule", die an diesem Vormittag im Zentrum stand. Doch bei all der Begeisterung und dem Können im Umgang mit dieser als Vorklassik bezeichneten Zeiterscheinung lässt sich nicht vertuschen, dass jene Komponisten in allen Bereichen experimentierten, dass aber das Neue dabei noch nicht komplett ausgegoren scheint. Egal ob Symphonien von Johann Stamitz, Anton Fils, Franz Xaver Richter oder Ignaz Holzbauer oder das Oboenkonzert von Antonio Rosetti mit Carin van Heerden als überzeugender Solistin, aber auch die Sinfonia Concertante für Violine, Viola, Oboe und Fagott von Carl Stamitz – in allen findet man bestechende Momente, die sich oft in musikalischer Belanglosigkeit auflösen. Nur ein Ensemble mit den Qualitäten des L’Orfeo Barockorchesters und einer derart intensiven Leitung wie durch Michi Gaigg kann es schaffen, mehr als zwei Stunden mit diesem Repertoire zu begeistern. (wruss)

Fazit: Ein wie immer großartiges L’Orfeo-Konzert