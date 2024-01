Prominente Gäste beehren wieder das Literaturschiff

Nach Anna Baar, die am 26. Jänner um 19.30 Uhr im Röda in Steyr aus ihrem Band "He, holde Kunst" liest, startet der Lesereigen im Februar in Aschach/Donau:

Dincer Gücyeter ist am 2. Februar um 19.30 Uhr in der Tischlerei am Schopperplatz zu Gast. Er liest aus seinem Buch "Unser Deutschlandmärchen", Susanne Pollinger moderiert.

ist am 2. Februar um 19.30 Uhr in der Tischlerei am Schopperplatz zu Gast. Er liest aus seinem Buch "Unser Deutschlandmärchen", Susanne Pollinger moderiert. Monika Helfer liest am 5. Februar um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Losenstein aus dem neuen Buch "Die Jungfrau". Die Moderation übernimmt Winfried Kronsteiner.

liest am 5. Februar um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Losenstein aus dem neuen Buch "Die Jungfrau". Die Moderation übernimmt Winfried Kronsteiner. Sabine Gruber ist am 9. Februar mit "Die Dauer der Liebe" um 19.30 Uhr im Fokus Sierning zu Gast. Das Gespräch führt Kristina Pfoser.

ist am 9. Februar mit "Die Dauer der Liebe" um 19.30 Uhr im Fokus Sierning zu Gast. Das Gespräch führt Kristina Pfoser. Hinemoana Baker und Ulrike Almut Sandig kommen am 10. Februar um 19.30 Uhr mit dem Buch "Funkhaus" in das Markthaus nach Neuhofen/Krems (Moderatorin: Susanne Pollinger).

und kommen am 10. Februar um 19.30 Uhr mit dem Buch "Funkhaus" in das Markthaus nach Neuhofen/Krems (Moderatorin: Susanne Pollinger). Maja Haderlap liest am 14. Februar um 19.30 Uhr in der Tribüne Linz aus "Nachtfrauen", Christine Haiden fungiert als Gastgeberin.

liest am 14. Februar um 19.30 Uhr in der Tribüne Linz aus "Nachtfrauen", Christine Haiden fungiert als Gastgeberin. Valerie Fritsch ist am 16. Februar um 19.30 Uhr mit "Zitronen" im Kulturverein Röda in Steyr zu Gast, Stefanie Jaksch moderiert.

ist am 16. Februar um 19.30 Uhr mit "Zitronen" im Kulturverein Röda in Steyr zu Gast, Stefanie Jaksch moderiert. Margit Schreiner liest am 23. Februar um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Bad Ischl aus "Mobilmachung". Christine Haiden ist Gastgeberin.

Alle Infos: literaturschiff.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper