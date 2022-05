Programm-Party mit realer Kultur

"Weg mit dem Online-Bledsinn", sagt ORF-III-Chef Peter Schöber, endlich wieder eine analoge Live-Programm-Präsentation mit echten Menschen und realer Kultur. Die Bekanntgabe der Pläne, was der Kultur- und Informationssender nach den personellen Umwälzungen im ORF so treibt, wuchs sich am Mittwoch in der Marx-Halle im 3.