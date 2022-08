Prix Pantheon für Stefanie Sargnagel

"Sie überzeugt mit der Brillanz ihrer Geschichten, deren Anfänge so harmlos und schlicht tuend daherkommen, um dann in den bösartigsten und unanständigsten Beschreibungen zu explodieren", würdigte die Jury die Wienerin, die sich gegen acht weitere Kandidaten durchsetzte. WDR zeigt das Halbfinale der "Olympiade" heute um 23.30 Uhr und das Finale am Samstag um 21.45 Uhr.