Rekordverdächtige 3209 Einsendungen aus 90 Ländern, dezidiert politisch, so weiblich wie noch nie: Das heurige Jahr stellt eine Zäsur in der 33-jährigen Geschichte des Prix Ars Electronica, des wichtigsten Preises für Medienkunst weltweit, dar. Mit der Hongkonger Protestbewegung wurde erstmals eine anonyme Bürgerbewegung mit einer Goldenen Nica ausgezeichnet – und zwar in der Kategorie "Digital Communities".