"Priscilla" von Sofia Coppola: Die Untergebene entsagt dem "King"

Millionen Mädchen hätten wohl ihr Leben gegeben, um an ihrer Stelle zu sein: an jener der blutjungen, heute 78 Jahren alten Priscilla Presley, als Elvis sie 1959 zu „der einen“ Frau an seiner Seite erkor.In ihrem neuen Kinospielfilm „Priscilla“ veranschaulicht Sofia Coppola (52), die zu den wenigen weiblichen Regiestars und Oscar-prämierten Drehbuchautorinnen Hollywoods („Lost in Translation“) gehört, dass es eine naive Fantasie bleibt, eines zu glauben: als